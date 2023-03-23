Пьер-Эмерик Обамеянг праздновал победу Барселоны после победы над Реалом в матче чемпионата Испании (2:1).

Нападающий Челси Пьер-Эмерик Обамеянг решил посетить центральный матч 26 тура Ла Лиги между Барселоной и Реалом. После победы каталонской команды со счётом 2:1 габонский форвард отметил успех в раздевалке Барселоны.

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Как информирует Diario Sport, боссам Челси не понравилось подобное поведение Обамеянга. Не стал смягчающим фактором и тот факт, что Пьер-Эмерик перешел прошлым летом в стан "синих" как раз из Барселоны.

Сообщается, что сам Обамеянг хотел бы вернуться в Барселону. После увольнения Томаса Тухеля с поста главного тренера Челси габонец потерял место в основном составе лондонской команды.

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