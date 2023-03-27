Лондонский клуб на официальном сайте опубликовал финансовую отчетность за сезон 2021/22, завершившийся 30 июня 2022 года.

Чистые убытки клуба за этот период составили 121,3 млн фунтов или почти 140 млн евро, которых хватило бы на условные два трансфера Михаила Мудрика. Новое руководство видит главную проблему в санкциях, которыми "обложили" клуб в марте прошлого года из-за Романа Абрамовича. Тогда Челси на несколько недель запретили торговлю билетами и клубной продукцией, подписывать контракты с новыми спонсорами, что нанесло немалый финансовый ущерб.

Рекордные отступные за тренера Мудрика – известна сумма, которую заплатил Челси

Общий оборот клуба все же увеличился с 434,9 млн фунтов до 481,3 млн благодаря возвращению фанатов на трибуны после пандемии коронавируса. Трансферы на ситуацию почти не повлияли – за сезон 2021/22 Челси потратил 118 млн фунтов на новых игроков и переподписание контрактов, но и заработал 123,2 млн на продажах (Абрахам, Зума, Томори, Геи и т.д.).

Лондонцы подчеркивают, что даже с таким убытком выполняют все финансовые требования УЕФА и АПЛ. Уже во времена правления Бели Челси лишь на трансферы потратил "чистые" 490 млн фунтов.

Челси знает, как побеждать Реал: Украине нужно болеть против… Мудрика