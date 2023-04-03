Челси подобрал трех кандидатов на пост тренера – с Де Дзерби и Нагельсманном есть проблемы
Лондонский клуб начинает поиски замены Грэму Поттеру. Пока же обязанности наставника будет выполнять Бруно Сальтор.
Спортивные директора уже ищут нового наставника. После тщательных поисков кандидаты будут представлены владельцам. Пока явного фаворита нет и скорого назначения вряд ли стоит ждать, утверждает Дэвид Орнштейн.
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В то же время журналист Мигель Дилейни сообщает, что "синие" уже выбрали тройку кандидатов – Роберто Де Дзерби, Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино. Последний находится без работы после увольнения из ПСЖ.
С Де Дзерби не все так просто. Бывшего коуча Шахтера Брайтон считает неприкосновенным, да и в его контракте прописана возможность выкупа только в межсезонье.
Проблемы могут возникнуть и с экс-тренером Баварии. Юлиан не планирует возвращаться к работе в этой кампании, сообщает Sport1. Если Челси удастся его убедить, придется платить мюнхенцам компенсацию, ведь коуч все еще на контракте с ними.
Напомним, что лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 10 пунктов. Впереди у них еще матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала.
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