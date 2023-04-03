Спортивные директора уже ищут нового наставника. После тщательных поисков кандидаты будут представлены владельцам. Пока явного фаворита нет и скорого назначения вряд ли стоит ждать, утверждает Дэвид Орнштейн.

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В то же время журналист Мигель Дилейни сообщает, что "синие" уже выбрали тройку кандидатов – Роберто Де Дзерби, Юлиан Нагельсманн и Маурисио Почеттино. Последний находится без работы после увольнения из ПСЖ.

С Де Дзерби не все так просто. Бывшего коуча Шахтера Брайтон считает неприкосновенным, да и в его контракте прописана возможность выкупа только в межсезонье.

Проблемы могут возникнуть и с экс-тренером Баварии. Юлиан не планирует возвращаться к работе в этой кампании, сообщает Sport1. Если Челси удастся его убедить, придется платить мюнхенцам компенсацию, ведь коуч все еще на контракте с ними.

Напомним, что лондонцы занимают 11-е место в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 10 пунктов. Впереди у них еще матч 1/4 финала Лиги чемпионов против Реала.

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