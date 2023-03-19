Фан-аккаунт "синих" поделился воспоминаниями о временах, когда украинский форвард играл на английских полях. В соцсетях появился гол Шевченко в ворота Тоттенхэма, который он забил 19 марта 2007 года.

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Нападающий подхватил мяч на правом фланге, обыграв защитника, пробил из пределов штрафной без шансов для голкипера "шпор". Это был первый гол Челси в ворота Тоттенхэма в матче. Победный мяч за "синих" забил Шон Райт-Филлипс. В итоге счет на табло был 2:1 в пользу "Челси".

On This Day in 2007, Andriy Shevchenko scored THAT goal against Spurs. What a strike #CFC pic.twitter.com/4RsWl3MWYv — CFC-Blues (@CFCBlues_com) March 19, 2023

Напомним, что Андрей Шевченко выступал за "синих" в период с 2006 по 2009 годы. Вместе с Челси он завоевал Кубок Англии, Кубок английской Лиги и Суперкубок Англии. Всего в АПЛ украинец сыграл в 48 матчах и забил 9 голов.

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