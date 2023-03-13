Челси выставит на продажу 11 игроков – судьба Мудрика, дуэт желанных и вчерашние звезды
Лондонский клуб летом продолжит процесс перестройки. На выход укажут ряд игроков.
Во время летнего трансферного окна "синие" выставят на продажу сразу 11 футболистов, сообщает AS со ссылкой на The Athletic. На нескольких уже есть потенциальные покупатели.
Челси перехватил вундеркинда из-под носа Ньюкасла.
В услугах Бена Чилвелла лично заинтересован Хосеп Гвардиола, стремящийся видеть футболиста в Манчестер Сити. На Мейсона Маунта нацеленные Манчестер Юнайтед и Ливерпуль.
Под "сокращение" попадут также Матео Ковачич, Пьер-Эмерик Обамеянг, Кристиан Пулишич, Рубен Лофтус-Чик. Позиции всех пошатнулись в этом сезоне. В список включат еще Сесара Аспиликута, который летом был близок к переезду в Барселону, Конора Галлахера и Хакима Зиеша (оба могли уйти зимой).
Кай Хаверц и Рахим Стерлинг приехали в Лондон в статусе звезд, но пока не сияют. У немца всего 8 голов в сезоне, у англичанина 7, да еще и туманные перспективы. Хотя агент экс-игрока Сити уверяет, что тот хочет продолжать играть в Челси, клуб планирует выставить на продажу и его, и Хаверца.
Спокойными могут быть зимние новички, на которых потратили 366 миллионов евро. В частности, нашего Михаила Мудрика, наконец-то отличившегося ассистом, продавать пока не собираются.
Напомним, "синие" идут десятыми в турнирной таблице АПЛ, отставая от зоны еврокубков на 7 пунктов. Куда лучшие результаты в Лиге чемпионов – коллектив Грэма Поттера выбил Боруссию Дортмунд и ждет соперника в четвертьфинале.
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