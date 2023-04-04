Лондонский клуб уже контактирует с представителем Луиса Энрике – Иваном де ла Пеньей, утверждает AS.

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Испанец сидит без работы после неудачи на ЧМ-2022 с родной сборной. Лучо якобы готов возобновить карьеру, если получит достойное предложение от топ-клуба. На 52-летнего специалиста также претендует Тоттенхэм, но Челси может оказаться проворнее. Приход Луиса Энрике добавил бы огня в предстоящие матчи четвертьфинала ЛЧ против Реала (12 и 18 апреля). Бывший хавбек и тренер Барселоны раньше часто позволял себе критиковать мадридцев, за которых тоже успел поиграть 5 лет.

А вот Роберто Де Дзерби на Стемфорд Бридж не будет, добавляет The Athletic. Боссы Челси поддерживают хорошие отношения с руководством Брайтона, но не хотят вырывать оттуда второго тренера подряд. "Синие" ищут менеджера совсем иного профиля, несмотря на все успехи экс-наставника Шахтера с "чайками".

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