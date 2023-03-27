Бавария против Манчестер Сити – главное противостояние четвертьфинала Лиги чемпионов. Но для украинцев куда большее значение будет иметь дуэль Реала и Челси.

Футбол 24 вместе с партнером HLIBNY DAR вспоминает историю противостояний английского и испанского грандов, а также объясняет, почему лучше болеть за мадридцев.

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История дуэлей

До 2021 года команды провели всего пять поединков. Началось все с финала Кубка кубков 1971-го, состоявшего из 2 матчей. Первый завершился ничьей 1:1 в Афинах, а двумя днями позже состоялась переигровка. Точные удары Демпси и Осгуда принесли "синим" первый еврокубковый трофей!

Суперкубок УЕФА в 1998 году тоже выиграл Челси. Все решил гол Поэта за 7 минут до финального свистка. Триумфатор Лиги чемпионов сенсационно уступил обладателю Кубка кубков.

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В 2013 и 2016 годах гранды встречались в Международном кубке чемпионов. Дважды сильнее были "бланкос" (3:1, 3:2). Но с ковидного сезона 2020/21 коллективы играют регулярно. Челси тогда победил в полуфинале. Игра в столице Испании завершилась ничьей 1:1, но в Лондоне хозяева забили два безответных мяча.

Команда Андрея Лунина сумела отомстить в прошлом году, хотя была близка к фиаско. Победа 3:1 с хет-триком Бензема в первом матче не предвещала беды. На Сантьяго Бернабеу было горячо: Маунт, Рюдигер и Вернер, казалось, вывели "синих" в полуфинал, но Родриго перевел игру в дополнительное время, где отличился Бензема. По сумме двух матчей подопечные Анчелотти прошли дальше и в итоге торжествовали, одолев в финале Ливерпуль.

Лучший сценарий для Украины

В этом году жребий свел команды уже в третий раз подряд. Фаворитами дуэли букмекеры называют именно рекордсменов ЛЧ (14 побед в турнире). Это хороший знак, ведь это может помочь Украине.

Дело в том, что наша ассоциация в следующем сезоне пока не получила гарантированное место в групповом этапе самого престижного евротурнира. Но это может случиться. Нужно, чтобы текущую Лигу чемпионов выиграла команда, которая одержит путевку в следующую ЛЧ через свой чемпионат. В таком случае квота победителя ЛЧ перейдет чемпиону 12 ассоциации – Украине. Так Шахтер в этом сезоне благодаря Реалу попал в турнир напрямую.

Манчестер Сити, Бавария, Бенфика, Реал и Наполи почти наверняка обеспечили себе место под солнцем во внутренних первенствах. Украинцам следует надеяться на провал Челси Михаила Мудрика.

Коллектив Грэма Поттера хоть и набирает положительную динамику в АПЛ, однако все еще идет 10-м. Отставание от зоны ЛЧ немалое – 11 пунктов. Поэтому последним шансом Челси попасть в самый престижный евротурнир в следующем сезоне является победа в этом году. Также не стоит забывать о Милане и Интере, которые идут 3 и 4 в Серии А и имеют теоретические шансы завершить чемпионат вне первой четверки.

Команде Мудрика будет непросто. Сначала нужно выбить Реал, а в полуфинале – победителя пары Манчестер Сити – Бавария. Первый поединок мадридцев и лондонцев запланирован на 12 апреля, ответный матч состоится шестью днями позже.

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