Чемпион мира оформил 2+2, а его Атланта Юнайтед разбила Портленд Тимберс со счетом 5:1.

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Особенно эффектным получился первый гол Альмады. Хавбек Атланты идеально закрутил мяч в девятку со штрафного на расстоянии 28-30 метров. 21-летний Тьяго ведет команду на вершине таблицы Восточной конференции с роскошной индивидуальной статистикой – 4 гола и 4 ассиста в 4 турах. В декабре он стал чемпионом мира со сборной Аргентины, хотя сыграл всего 7 минут против Польши на групповом этапе.

Год назад Атланта заплатила Велес Сарсфилд за Альмаду 16 млн долларов, что является рекордом МЛС. Еще тогда на миниатюрного хавбека с мощным ударом заглядывались европейские гранды (Реал, оба Манчестера). В ближайшее лето они могут снова попытаться приобрести аргентинца.

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