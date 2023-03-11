Черноморец и Металлист 1925 встречались в 17 туре УПЛ. Счет и отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Поединок начался очень стремительно, и уже к 20-й минуте команды обменялись голами. Счет открыл Черноморец. Подопечные Григорчука разыграли отличную атаку в штрафной площадке, которую завершил Алефиренко. Молодой нападающий забил во втором матче подряд.

Металлист 1925 ответил шедевром Вачиберадзе, который в свое время выступал как раз за Черноморец. Русин эффектно убрал защитника, отпасовал на Беку, а тот левой закрутил мяч под дальнюю штангу – 1:1.

Ингулец дожал Металлист и вырвался в середину таблицы – роскошный старт Ковальца с 6 очками.

Обмен ударами продолжался до конца тайма. Мозиль помешал Алефиренко оформить дубль, похожий эпизод случился и у других ворот между Бычеком и Непогодовым. Перед перерывом мяч еще раз побывал в воротах Металлиста 1925, но Юсов подыграл себе рукой.

На старте второй половины Русин расстреливал Непогодова с близкого расстояния – кипер Черноморца совершил сейв лицом! После этого соперники наконец-то успокоились. Металлист 1925 часто переходил предел грубости, нахватав 3 желтых за 13 минут. Замены тренеров не влияли на картину игры, которая докатилась до ничьей. Позиции в таблице существенно не изменились – Металлист 1925 остается в середине таблицы (седьмая строчка), а Черноморец (четырнадцатая) не вылез из зоны переходных матчей.

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