Обе команды довольно удачно начали второй круг соревнований: Ингулец добыл 6 очков в матчах с Динамо и Металлистом, а Черноморец после победы над Вересом расписал ничью с Металлистом 1925. Интриги противостоянию добавляла персона главного тренера петровцев: Сергей Ковалец с мая 2020-го по февраль 2021 года тренировал "моряков".

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Уже на 28-й секунде гости заработали право на пенальти. Бадибанга откликался на пас Брагару, Паламарчук не успел на выходе и завалил бельгийского легионера. Израильский форвард "моряков" Гай Хадида с отметки развел по углам мяч и голкипера соперника.

Ингулец побежал отыгрываться, но ничего особенного у ворот соперника придумать не мог. Дважды Непогодов спасал одесситов от возможного гола: сначала, выйдя на перехват, прочитал траекторию полета мяча, убрал руки и позволил сфере пролететь мимо стойки, а затем, от греха подальше, вышел далеко из ворот и прервал перспективную атаку петровцев.

На 27-й минуте уже Козак оказался на газоне в штрафной площадке Черноморца. Арбитр подумал и... выписал игроку горчичник за симуляцию. В конце тайма Ингулец прижал соперника на его части поля, но с ударами никак не складывалось. За 5 минут до перерыва "моряки" поймали соперника на контратаке: Алефиренко получил длинный пас из центра поля от Хадиды, сместился к линии штрафной и парашютом забросил мяч за шиворот Непогодову. Третий мяч от Даниила в третьем матче подряд! И гол плюс пас от дебютанта из Израиля!

После перерыва Кузык проверил реакцию Паламарчука, пробив по центру с дальней дистанции – кипер Ингульца забрал без проблем. С каждой минутой смотреть на противостояние уставших команд было откровенно больно: беготня в центре поля, ожесточенная борьба непонятно за что, безумный брак при передачах и принятии мяча... Одним словом, классическая УПЛ.

Алефиренко обокрал защитника Ингульца у угла штрафной и навесил на линию вратарской – Юсов неудачно пробил головой. В ответ Головкин бил из-за пределов штрафной – над перекладиной. Через мгновение он же замыкал передачу через себя от Марусича – снова выше. В конце концов, на 83-й минуте Головкину удалось пристреляться и забить дебютный гол в УПЛ: коварный удар для Непогодова под правую стойку – кипер Черноморца не видел начала удара и не успел среагировать на выстрел. Кравчук на четвертой добавленной минуте мог спасать Ингулец, но с острого угла не попал в сетку.

Победа принесла Черноморцу 18 очков и подняла на одиннадцатую строчку турнирной таблицы УПЛ, Ингулец с 19-ю пунктами остался десятым.

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