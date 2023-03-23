Четверо лидеров сборной Украины пропустили секретный спарринг с Брентфордом – известна причина
Несколько футболистов сборной Украины не сыграли в контрольном матче с Брентфордом перед поединком отбора к Евро-2024 против Англии.
Ярмоленко, Сидорчук, Зинченко и Трубин пропустили поединок с Брентфордом, сообщает официальный сайт УАФ.
Франков не понимает ситуации вокруг сборной Украины: "Складывается впечатление, что на нее просто забили болт"
Андрей продолжает восстановление от повреждения, тогда как капитан Динамо приболел накануне матча. А вот с Зинченко и Трубиным все хорошо – обоим игрокам предоставили передышку.
К слову, Украина уверенно обыграла Брентфорд Б в секретном спарринге – за "сине-желтых" забивали Сваток и Судаков.
Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу