Несколько футболистов сборной Украины не сыграли в контрольном матче с Брентфордом перед поединком отбора к Евро-2024 против Англии.

Ярмоленко, Сидорчук, Зинченко и Трубин пропустили поединок с Брентфордом, сообщает официальный сайт УАФ.

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Андрей продолжает восстановление от повреждения, тогда как капитан Динамо приболел накануне матча. А вот с Зинченко и Трубиным все хорошо – обоим игрокам предоставили передышку.

К слову, Украина уверенно обыграла Брентфорд Б в секретном спарринге – за "сине-желтых" забивали Сваток и Судаков.

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