"Уже несколько раз мы проводим первый тайм на этом стадионе так. Манчестер Сити всегда больше владеет мячом, но у Ливерпуля были неплохие отрезки. Мы играли спокойно, создали моменты и создавали им проблемы. Мы забили отличный гол, имели еще один явный момент, но в конце концов пропустили.

Второе подряд поражение мерсисайдцев в видеообзоре матча Манчестер Сити – Ливерпуль – 4:1

Не повезло, что мяч прошел сквозь ноги Робертсона, и они добили его. Два быстрых гола, которые мы пропустили после перерыва, все сломали. С голами, с тем как мы их пропускали, трудно смириться. Мы не сражались ни в первом случае, ни во втором. Это совершенно неприемлемо, честно говоря.

После этого Манчестер Сити полностью контролировал ситуацию. Мы открылись, они могли делать все, что хотели. Хорошо, что после двух голов забили только один. Спасибо за это. Все могло сложиться иначе, это действительно плохие новости для нас.

В конце концов, у нас были моменты, но в общем то, как мы потеряли все, это неприемлемо. Трудно, когда ты проигрываешь со счетом 1:4. Больше ничего. Четыре игрока показали хороший футбол, а где были остальные, я не знаю. Через три дня мы снова играем против сильной команды. Завтра нас ждет важный день, потому что нужно поработать над увиденным в этом матче, ведь теперь такое мы видим все чаще", – отметил Клопп после матча.

Подопечные немецкого специалиста занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав после 28 туров 42 балла. Ливерпуль в следующем туре сыграет против Челси. Матч запланирован на 4 апреля.

Манчестер Сити без вариантов разбил Ливерпуль – Грилиш и Марез в огне, чемпион мира заставил забыть о Холанде