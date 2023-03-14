Совет ФИФА готов утвердить новый формат чемпионата мира. Изменения вступят в силу уже на ближайшем турнире – в 2026 году.

ФИФА готовится объявить важное решение об изменениях в формате проведения Мундиаля, которые начнут действовать с 2026 года. Реформа была неизбежна, ведь впервые в истории на ЧМ сыграют 48 национальных сборных.

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Именно это и стало ключевым изменением. На следующем чемпионате мира, который примут США, Канада и Мексика, 48 команд будут разбиты на 12 групп по 4 сборные в каждой. Первые два места, а также 8 лучших сборных, которые займут третье место, будут квалифицированы в 1/16 финала турнира. В течение 39 дней состоится 104 матча, вместо нынешних 64, сообщает The Athletic.

Ранее на чемпионате мира было 8 групп по 4 команды. По две лучшие из каждого квартета выходили в 1/8 финала. Соответственно, с 2026 года возрастет количество групп и прибавится еще одна стадия.

Ожидается, что проект будет утвержден на заседании Совета ФИФА в Руанде, которое стартует уже сегодня, 14 марта.

ФИФА планирует сократить время на подготовку сборных перед Мундиалем с 23 дней до 16, что чуть меньше, чем в предыдущих летних турнирах, но вдвое больше чем игрокам было предоставлено перед Чемпионатом мира в Катаре.

Отметим, что начальная идея заключалась в том, чтобы создать 16 групп по три команды, но от этого варианта отказались. Напомним, что следующий Чемпионат мира по футболу должен начаться в июне, а финал намечен на 19 июля 2026 года.

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