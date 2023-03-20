Недавно экс-тренер сборной Украины перед поединком Армении против Турции заявил, что не хочет, чтобы футбол становился политизированным. Хотя год назад после начала полномасштабного вторжения России в Украину Александр Петраков говорил немного другие вещи.

Петраков сделал неоднозначное заявление: "Футбол не должен политизироваться"

"Не хотел начинать с этого, но, по моему мнению, это надо знать, понимать и помнить, чтобы никто другой этого не повторял. Наш выдающийся тренер, наш "народный" тренер, наш чемпион мира, тот, кто рассказывал, что таким, как он, памятники при жизни ставят в цивилизованных футбольных странах. Наш герой, наш патриот.

Александр Петраков и цитата, на которую все обратили внимание, что "футбол не должен быть политизирован. Спорт и интерес к спорту – на первом плане. Я не сторонник политизации". Меньше года назад от Петракова были совсем другие фразы", – заявил Вацко, процитировав тогдашние заявления тренера.

"Меньше года прошло от этого интервью. Для украинцев здесь, в Украине, ничего не изменилось. У нас и дальше война. Ублюдки и дальше убивают наших соотечественников. У меня вопрос – что изменилось для вас, Александр Васильевич?

Мы все кричим, что Россия – страна-агрессор. Весь футбольный мир стоит рядом с нами и призывает исключить все их из международного футбола. Все их сборные и клубы отстранены от соревнований. И главный тренер сборной Украины в период полномасштабного вторжения на пророссийски настроенную аудиторию говорит, что футбол не должен быть политизированным. И он вызывает 4-х футболистов из болотного чемпионата в сборную, которую сейчас возглавляет.

После полномасштабного вторжения в Украину ФИФА разрешила иностранцам, игравшим в болотной лиге, расторгать контракты и ехать за границу. Кто хотел, кто имел силу воли, позицию и осуждал вторжение, сделал это без раздумий. Один из примеров – Хвича Кварацхелия, который послал свой тогдашний клуб Рубин, уехал в Динамо Батуми, откуда уже перешел в Наполи.

А кто не сделал этого – ну, это тоже позиция. И сейчас в команде украинского тренера 4 игрока с позицией поддержки политики х*йла. И сейчас для украинского тренера спорт не должен быть политизирован.

Когда я, прочтя слова Петракова, смотрю, как на матч Динамо и Зари футболистов выводят двое маленьких детишек, чей отец отдал жизнь за Украину. За, в том числе, то, чтобы футболисты могли играть, а тренеры – тренировать этих футболистов, меня просто разрывает в клочья. Футбол, с*ка, не должен быть политизирован. Но он уже политизирован давно.

А Александр Петраков сегодня... Ну я не могу сказать тренеру, который выиграл для нас чемпионат мира, слово, которое я хотел бы сказать... Просто скажу – огромное, колоссальное, максимальное разочарование недели. Хотя, наверное, надо бы сказать по-другому", – подытожил Вацко в эфире Вацко on air.

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