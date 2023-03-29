"Невероятно. Это новые ощущения, новый этап в моей жизни. Стараемся сейчас этим наслаждаться. Мне действительно нравится Жирона. И город, и футбольный клуб. Все люди здесь стараются каждый день помочь мне. Большое спасибо им. Гораздо легче, когда люди поддерживают тебя и пытаются помочь.

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Адаптация, думаю, прошла хорошо. Как я и говорил, каждый пытается помочь с любой проблемой, которая у меня могла быть в Испании, потому что это новая страна, новая лига.

Самая большая проблема – мой испанский язык, потому что я не говорю на нем, но каждый день стараюсь учить, немного новых слов, немного... Надеюсь, через несколько месяцев будет легче.

Мы готовимся к матчу с Эспаньолом. Это будет тяжелая игра. Изо всех сил стараемся на тренировках. Думаю, будем готовы к этому матчу", – сказал Цыганков в комментарии клубной пресс-службе.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону из Динамо в зимнее трансферное окно за 5 млн евро. В 7 матчах за испанцев он забил 3 гола и отдал 3 ассиста, сразу став важным игроком команды.

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