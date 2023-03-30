"Футбол 24" продолжает следить за украинцами, которые выступают за рубежом. На этот раз в центр внимания пошли слухи об их планах относительно будущего.

Сергей Ребров гневно отреагировал на информацию о том, что для него вроде бы в приоритете продление контракта с Аль-Айном вместо работы в сборной Украины.

Цыганков продолжает свою адаптацию в Испании, тогда как Лунин ищет варианты ухода из Реала. С Мудриком получилась неожиданная ситуация – болельщики начали сравнивать его с Кевином де Брюйне. Подробнее обо всем этом на YouTube-канале "Футбол 24".