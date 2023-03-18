Оба клуба подходили к дуэли с отрицательными сериями в последних матчах. Жирона потерпела два поражения подряд (от Хетафе и Атлетико), а Райо не знал вкуса побед в пяти турах (три ничьих, два поражения), выпав из еврокубковой зоны.

Уже на первой минуте возник момент у ворот гостей. Мяч завис над штрафной, Цыганкову не удалось вынести его головой, так что Комесанья стрелял в ближний угол – рядом со стойкой. Игра на время успокоилась. Жирона периодически даже доминировала, правда до ударов дело не доходило. Украинский легионер подал несколько угловых, а также активно помогал партнерам в обороне.

Старт веселью положил Иси Паласон. Хавбек Райо начал пристрелку на 17-й минуте, когда его пушечный удар Гаццанига парировал перед собой. А уже через шесть минут Иси сместился с правого фланга и приложился метров с 30-ти – мяч по красивой траектории залетел в девятку.

Шедевр хозяев не выбил Жирону из колеи. Проходит еще шесть минут и в этот раз празднуют гости. Все просто: подача с левого фланга, удар Кастельяноса головой парирует голкипер, но на добивании Цыганков! Второй мяч нашего топа за испанский клуб – счет 1:1.

Это еще не все. Совсем скоро Оскар Трехо, обыграв двух оппонентов и пробив под перекладину, во второй раз выводит Райо вперед. А на 37-й минуте у хозяев был роскошный шанс чуть не закрыть игру. Альваро Гарсия заработал 100-процентный пенальти, взявшийся пробивать Трехо. Гаццанига потянул его удар с "отметки", однако рефери Пабло Гонсалес заставил пробивать еще раз. На этот раз Трехо решил разыграть 11-метровый: покатил в сторону Паласона, а тот влепил над перекладиной. Интрига выжила до второго тайма.

В перерыве Мичел снял с игры Гутьерреса, вместо которого вышел Хави Эрнандес (не Креус, правда). И свеженький игрок совсем скоро вырезал классную подачу в центр штрафной хозяев. Цыганкову оставалось переправить мяч в сетку – 2:2! Дубль украинца, который во второй раз оказался в нужном месте. И вообще – первый дубль футболиста из Украины в истории Ла Лиги! (в общей сложности в списке шесть наших фамилий).

Цыганков оформил дубль за Жирону – украинец двумя голами наказал давних обидчиков Зозули

Виктор поймал кураж, и ему удавалось практически все. На 60-й минуте он вырезал почти от углового флажка шикарную подачу на Кастельяноса. Тот пробивал мощно и с лета – кипер Райо потащил мяч с большим трудом. Хозяева заметно подсели физически, а Жирона перебрала инициативу. Моментами ее доминирования на поле было тотальное.

В последнюю десятиминутку команды, похоже, согласились на гроссмейстерскую ничью. Сил становилось все меньше, как и остроты у тех или иных ворот. Итоговые 2:2, как и в первом круге на Монтиливи. Райо остается на промежуточном восьмом месте (36 очков). Жирона с 31-м баллом идет одиннадцатой.

Что там с персональной статистикой Виктора Цыганкова? Наш вингер провел седьмой матч (пятый – со старта) за Жирону в Ла Лиге и уже имеет шесть баллов по системе "гол+пас" (3 гола, 3 ассиста). Очень солидный показатель, учитывая уровень команды, которой является скромный середняк чемпионата. Однако еще больше, чем красивые цифры, радует глаз уверенность, с которой бывший динамовец ведет себя на поле.

Сегодня он снова проделал огромный объем работы: регулярно возвращался в оборону, выполнял угловые, часто врывался в зону центрфорварда, откуда и забил два своих мяча. Даже Twitter Жироны не удержался, креативно видоизменив фамилию Виктора – "Циголков". Лучший игрок матча! Да и статистический портал Sofa Score наградил Цыганкова наивысшим баллом среди всех участников матча – аж 8,7! Теперь нужно удержать эту высоко поднятую планку.

"Если хотите подкупить арбитра, вручите ему конверт": интервью Пике о судейском скандале и шоке от поступка Алвеса