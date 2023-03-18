Цыганков оформил дубль за Жирону – украинец двумя голами наказал давних обидчиков Зозули
Виктор Цыганков вернулся на результативный путь в матчах за Жирону.
Украинец завершил поединок против Атлетико без результативных действий, но исправился в новом туре чемпионата Испании против Райо Вальекано.
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Цыганков отличился голом на 29-й минуте встречи. Вратарь отразил удар Кастельяноса, но наш легионер первым прибежал на добивание. Для Виктора это второй гол за Жирону в дополнение к трем ассистам.
Райо Вальекано быстро снова вышел вперед, но после перерыва Цыганков оформил дубль. На 52-й минуте Виктор ударом в касание пробил мимо кипера и забил свой второй гол в матче и третий за Жирону.
Напомним, Райо Вальекано в свое время имел конфликт с другим украинцем – Романом Зозулей. Фанаты "пчел" затравили нашего форварда за вымышленный фашизм.
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