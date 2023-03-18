Виктор Цыганков вернулся на результативный путь в матчах за Жирону.

Украинец завершил поединок против Атлетико без результативных действий, но исправился в новом туре чемпионата Испании против Райо Вальекано.

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Цыганков отличился голом на 29-й минуте встречи. Вратарь отразил удар Кастельяноса, но наш легионер первым прибежал на добивание. Для Виктора это второй гол за Жирону в дополнение к трем ассистам.

Este a sido el Gol de Tsyhankov pic.twitter.com/rdL8M8QVpM — La Tsyhaneta ️? (@GxlDeTsyhankov) March 18, 2023

Райо Вальекано быстро снова вышел вперед, но после перерыва Цыганков оформил дубль. На 52-й минуте Виктор ударом в касание пробил мимо кипера и забил свой второй гол в матче и третий за Жирону.

Este a sido el segundo gol del de Tsyhankov pic.twitter.com/XvNEbk7C7d — La Tsyhaneta ️? (@GxlDeTsyhankov) March 18, 2023

Напомним, Райо Вальекано в свое время имел конфликт с другим украинцем – Романом Зозулей. Фанаты "пчел" затравили нашего форварда за вымышленный фашизм.

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