Полузащитник Жироны и сборной Украины Виктор Цыганков поделился позитивным известием в его семье.

Цыганков в окружении одноклубников из Жироны / Getty Images

Цыганков стал отцом, когда отправился в расположение сборной Украины – первенец появился на свет 21-го марта.

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В своем Instagram Виктор поделился первым фото с сыном, которого назвали Леон. "Леон Цыганков, 21.03.2023. Это настоящее счастье", – лаконично подписал фотографию Цыганков.

К слову, зимой Виктор стал игроком испанской Жироны, за которую успел провести 7 матчей и записать в свой актив 3 гола и 3 ассиста.

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