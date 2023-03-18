Цыганков оформил дубль в ворота Райо Вальекано, став главным героем встречи. После этого украинец получил свою порцию восхищения.

Голы Цыганкова и пижонский пенальти в видеообзоре матча Райо Вальекано – Жирона – 2:2

Ла Лига в своем Instagram посвятила украинцу сразу два поста. Сначала опубликовав фотографию Виктора во время празднования первого гола, подписав ее "Этот игрок...". После того, как Цыганков оформил дубль, опубликовали еще одно фото с Виктором, подписав его "ЦыганГол".

В похожей манере Жирона поздравила своего игрока с двумя мячами в ворота, назвав его "ЦыГолковым". Напомним, украинец дублем принес ничью Жироне в игре с Райо Вальекано (2:2).

Цыганков оформил дубль в ворота Райо Вальекано – украинец переписывает историю и получает от Жироны новое прозвище