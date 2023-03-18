Цыганков пятый раз подряд оказался в стартовом составе Жироны на игру с Райо Вальекано. В предыдущей игре команда украинца минимально проиграла Атлетико (0:1), а Виктор был одним из самых острых в составе жиронцев. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на "Футбол 24", а посмотреть игру в прямом эфире – на MEGOGO.

Стартовый состав Жироны: Гассанига – Гутьеррес, Арнау, Давид Лопес, Буэно – Ромеу, Иван Мартин, Борха Гарсия – Рикельме, Кастельянос, Цыганков.