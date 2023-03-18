Цыганков снова в старте Жироны: составы и онлайн-трансляция матча Ла Лиги
18 марта 16:21 - Читати українською
Полузащитник Жироны Виктор Цыганков получил новый шанс в чемпионате Испании, попав в стартовый состав на игру 26-го тура против Райо Вальекано.
завершено
23’ Иси Паласон
34’ Оскар Трехо
Виктор Цыганков 29’
Виктор Цыганков 52’
23’ Иси Паласон
29’ Виктор Цыганков
34’ Оскар Трехо
52’ Виктор Цыганков
Цыганков пятый раз подряд оказался в стартовом составе Жироны на игру с Райо Вальекано. В предыдущей игре команда украинца минимально проиграла Атлетико (0:1), а Виктор был одним из самых острых в составе жиронцев. Следить за текстовой онлайн-трансляцией можно на "Футбол 24", а посмотреть игру в прямом эфире – на MEGOGO.
Стартовый состав Жироны: Гассанига – Гутьеррес, Арнау, Давид Лопес, Буэно – Ромеу, Иван Мартин, Борха Гарсия – Рикельме, Кастельянос, Цыганков.
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