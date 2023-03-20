Виктор Цыганков оформил дубль в матче против Райо Вальекано в рамках 26 тура Примеры. Испанская пресса и фанаты Жироны удивлены игрой украинца.

Вингер сборной Украины – лучший игрок Ла Лиги по системе гол+пас с момента своего дебюта в каталонском клубе. Ни один другой футболист не может похвастаться похожими цифрами. На Эстадио Вальекас Цыганков выдал настоящее шоу, забив два мяча и спася Жирону от поражения.

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Фанаты "бело-красных" поют воспитаннику Динамо дифирамбы и прочат трансфер в Манчестер Сити. Правда, с условием – не менее 50 миллионов евро. Гвардиоле и Ко уже посоветовали собирать деньги.

Испанская пресса тоже восторгается перформансом Цыганкова. В частности, авторитетное издание AS посвятило ему отдельный материал. Что писали о нашем футболисте и с каким легендарным игроком Реала его сравнивают, смотрите в очередном выпуске на Youtube-канале "Футбол 24".