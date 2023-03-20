Украинский легионер Виктор Цыганков попал в топ-11 лучших в Испании.

Полузащитник Жироны Виктор Цыганков попал в символическую сборную 26-го тура испанской Ла Лиги по версиям статистических порталов SofaScore и WhoScored.

Цыганков получил признание и новое прозвище от Ла Лиги после дубля в ворота обидчиков Зозули

Напомним, 25-летний украинец оформил дубль в матче с Райо Вальекано (2:2). SofaScore поставила нашему соотечественнику самую высокую оценку среди всех одиннадцати – 8,7 балла. WhoScored оценил игру украинца в 8,4 балла (больше набрали только Давид Силва (Реал Сосьедад) и Ереми Пино (Вильяреал)).

Напомним, в текущем сезоне Цыганков провел за Жирону 7 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 ассиста.

Цыганков оформил дубль в ворота Райо Вальекано – украинец переписывает историю и получает от Жироны новое прозвище