Вингер Жироны Виктор Цыганков стал отцом. О радостной новости сообщил исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Руслан Ротань, поздравив 25-летнего полузащитника во время командного обеда.

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"Здоровья тебе, сыну и не останавливайся. Давай, работай еще!" – сказал Ротань Виктору, вручив ему торт с надписью "Поздравляем с рождением мальчика".

Напомним, в зимнее трансферное окно Цыганков перешел из Динамо в Жирону за 5 млн евро. В 7 матчах за испанцев он забил 3 гола и отдал 3 ассиста, сразу став важным игроком команды.

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