"Цыганков – игрок очень высокого уровня. У него есть природный талант и впечатляющие физические и технические индивидуальные способности.

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Он очень скромный мальчик, который имеет хорошее спортивное образование, поскольку его отец также из мира спорта. Виктор знает, что ему есть что совершенствовать. Он упорно учит испанский язык и пока не имеет полного доверия от одноклубников, ведь лишь недавно присоединился к Жироне после многих лет в Динамо. Мы не были удивлены его уровнем, и мы надеемся увидеть еще лучшую игру в этом сезоне", – цитирует Санчеса L'ESPORTIU.

Напомним, Цыганков перешел в Жирону из Динамо в зимнее трансферное окно за 5 млн евро. В 7 матчах за испанцев он забил 3 гола и отдал 3 ассиста, сразу став важным игроком команды.

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