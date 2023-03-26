"Очень сложный матч будет для нашей сборной. Готовимся в непростых условиях, достаточно много кадровых потерь, есть проблемы с центром обороны. Учитывая товарищеский матч против Брентфорда, то должен играть в старте Сваток рядом с Матвиенко. Пока другого варианта в центре защиты не вижу.

"Может наошибаться на несколько игр вперед": украинский тренер не видит игрока Динамо в матче с Англией

Что касается других позиций, то на правом фланге защиты ожидаю появления Караваева, слева, соответственно, Миколенко. Далее Зинченко, Малиновский, Степаненко, на флангах Цыганков и Мудрик, в нападении Яремчук – это если отталкиваться от нашего состава против Брентфорда.

Англия сыграла очень непростой поединок против Италии. В первом тайме они выглядели очень уверенно, а вот во втором едва удержали свое преимущество, хотя могли и уступить, сыграй итальянцы куда агрессивнее впереди. В целом в Англии роскошный выбор исполнителей и даже кадровые потери Рашфорда или Шоу есть кем равноценно заменить. Они будут играть дома, играть на легендарном Уэмбли – это особый стадион для Англии. Из-за этого нашей сборной будет сложнее в разы.

Я думаю, что Украина будет рассчитывать на скорость Мудрика и Цыганкова. Рискну предположить, что матч получится результативным и нашей сборной удастся отличиться", – поделился Цыганык в комментарии Рейтинг букмекеров.

Украина обыграла Брентфорд в тайном спарринге перед Англией – гол дебютанта принес Ротаню первую победу