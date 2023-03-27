"Мы хотели переиграть Англию в контроле мяча на Уэмбли? Что мы хотели вчера? Я вчера первый раз увидел, что футболисты сборной Украины пытались первым касанием избавляться от мяча. Каждый пытался переложить ответственность на другого, просто отдать мяч и все. Это не футбол, мы вчера мяч не отбирали.

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Показательный момент был в конце второго тайма, когда англичане три, а, может, и больше минут катали мяч и не отдавали его, потому что у них никто не отбирал этот мяч. У нас семь футболистов должны были "носить рояль" и трое "на нем играть", вот тогда мы могли надеяться на результат.

А с другой стороны, о каком результате мы говорим, если сборная Украины вышла, учитывая стартовый состав. Сложилось впечатление, что мы наигрываем состав, что это контрольная игра. Что должен сделать Цыганков, чтобы выйти в стартовом составе сборной Украины? Что еще? Я понимаю, если бы он не вышел в стартовом составе, потому что был Ярмоленко, но Ярмоленко травмирован. Кто еще может лучше сыграть на этой позиции?

Малиновский – правый полузащитник? Я не помню когда он играл на этой позиции. Тем более, у Малиновского много достоинств, но скорость – это не его качество. Имея правого полузащитника, мы на его позицию ставим центрального полузащитника, надеясь, что во втором тайме, возможно, имея хороший результат, выпустить своего лучшего джокера. Это то же самое, что прятать лучшую одежду в шкафу, потому что, возможно, она когда-то понадобится.

Почему Цыганкова и Довбика не выпустили с начала второго тайма? Они имеют постоянную игровую практику. Я когда увидел стартовый состав сборной, я был ошарашен, но подумал, что мы будем играть в три центральных защитника. Когда я этого не увидел, то я понял, что мы начинаем что-то придумывать", – поделился Цыганык в программе Цыганык Live.

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