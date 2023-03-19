"Как-то, еще в прошлом году, мы встречались с командой и проговорили, что нам надо дополнительная мотивация, например, за какие-то места в турнирной таблице. Мы для себя приняли такое решение...

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Если мы займем пятое место, я готов от себя дать дополнительную премию в виде пяти миллионов гривен на команду. Пятое место – пять миллионов гривен", – сказал Надеин в комментарии YouTube-каналу Трендец.

К слову, пятое место в чемпионате Украины позволяет стартовать со второго квалификационного раунда Лиги конференций.

Напомним, после 18-ти туров Верес идет в турнирной таблице УПЛ на одиннадцатой строчке, набрав 18 пунктов. От пятой строчки команду Юрия Вирта отделяет 10 очков.

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