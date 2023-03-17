Недавно модель Джоана Санс официально объявила о разводе с бразильским игроком, который был арестован в Барселоне по обвинению в изнасиловании 23-летней молодой женщины. Дани Алвес тяжело переживает решение возлюбленной.

Жена Дани Алвеса опубликовала трогательное письмо – модель объявила о разводе

По информации Eassim, игрок отказывался от еды с тех пор, как узнал о разводе. Алвес полностью опустошен и очень нервный. Футболист почти не выходит из камеры. Он рассказывал близким, что жена любит его и поддерживает, поэтому не ожидал такого решения.

Напомним, что Дани Алвес находится под стражей с 20 января. Ему грозит от 4 до 12 лет тюрьмы, если его вина будет доказана в суде.

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