Антонио Конте, предположительно, покинет английский клуб еще до завершения сезона. Президент Тоттенхэма Даниэл Леви хотел бы найти нового наставника для своей команды, пока идет международная пауза. Скорее всего, до конца сезона обязанности главного тренера будет выполнять Райан Мейсон, который уже занимал этот пост после увольнения Жозе Моуринью в 2021 году.

Тоттенхэм может заменить Конте победителем Лиги Европы

Как сообщает The Guardian, руководство Тоттенхэма заинтересовано в приглашении тренера Спортинга Рубена Аморима. Сумма отступных по его контракту с португальским клубом составляет 20 миллионов евро, однако по окончании сезона она снизится до 15 млн евро. Также рассматриваются кандидатуры Венсана Компани, Маурисио Почеттино, Томаса Тухеля, Луиса Энрике и Роберто Де Дзерби.

Экс-наставник Шахтера сейчас возглавляет Брайтон, находящийся на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ. Работа Де Дзерби с "чайками" поразила английских экспертов, так что не удивительно, что он попал на радар топ-клуба.

Милан впервые за 11 лет вышел в 1/4 ЛЧ – Тоттенхэм провалился и стал дебютной потерей АПЛ в еврокубках