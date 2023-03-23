Де Дзерби, наставник Зинченко и еще два претендента на звание лучшего тренера месяца в АПЛ
Наставник Брайтона Роберто Де Дзерби может впервые получить награду.
В английской Премьер-лиге определили четырех претендентов на звание лучшего тренера в марте. Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков.
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В голосовании примет участие Микель Артета, наставник Александра Зинченко, Роберто Де Дзерби из Брайтона, тренер Астон Виллы Унаи Эмери и Пеп Гвардиола из Манчестер Сити. В марте Арсенал выиграл все четыре встречи, а "чайки" и "львы" не проиграли ни одного из трех матчей. Заслуги тренера "горожан" скромнее – две победы в двух играх.
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