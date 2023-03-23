В английской Премьер-лиге определили четырех претендентов на звание лучшего тренера в марте. Обладатель награды будет определен по результатам голосования болельщиков.

Зинченко – фаворит на титул в борьбе с Гвардиолой. Аргументы по Арсеналу и Манчестеру Сити на финише АПЛ

В голосовании примет участие Микель Артета, наставник Александра Зинченко, Роберто Де Дзерби из Брайтона, тренер Астон Виллы Унаи Эмери и Пеп Гвардиола из Манчестер Сити. В марте Арсенал выиграл все четыре встречи, а "чайки" и "львы" не проиграли ни одного из трех матчей. Заслуги тренера "горожан" скромнее – две победы в двух играх.

Your shortlist for @BarclaysFooty Manager of the Month ️



Mikel Arteta

Roberto De Zerbi

Unai Emery

Pep Guardiola



Vote now ️ https://t.co/1aODPuEuVd#PLAwards pic.twitter.com/1CiggrY8W8 — Premier League (@premierleague) March 23, 2023

Зинченко вылетел из Лиги Европы – Арсенал пропустил фантастический гол из центра поля и проиграл Спортингу в серии пенальти