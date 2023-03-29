"Чайки", которых Де Дзерби возглавил после прощания с Шахтером, научились зарабатывать не только на трансферах футболистов, но и даже на переходах в другие клубы своих тренеров. В частности, за Грэма Поттера Челси пришлось заплатить рекордную сумму.

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По информации Фабрицио Романо, в контракте с Де Дзерби Брайтон также прописал пункт о компенсации за досрочное расторжение сделки. Однако в этот раз клуб учел опыт прощания с Поттером. Клаусула итальянца будет активна только в межсезонье – в разгар кампании никто не сможет выкупить его контракт автоматически.

Напомним, Роберто Де Дзерби возглавил Брайтон в середине сентября, когда Грэм Поттер решил перебраться в Челси. Итальянец быстро сумел адаптироваться к АПЛ и удерживает "чаек" в верхней части турнирной таблицы. Под его руководством команда провела 25 матчей во всех турнирах, одержав 13 побед.

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