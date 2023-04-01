В рамках субботней программы 29-го тура АПЛ было проведено несколько матчей. Отчет читайте на "Футбол 24".

Чемпионат Англии 2022/23, 29-й тур

Борнмут – Фулхэм – 2:1

Голы: Тавернье, 53, Соланке, 79 – Перрейра, 16

Брайтон – Брентфорд – 3:3

Голы: Митома, 21, Уэлбек, 28, Макаллистер, 90 (пен) – Янссон, 11, Тоуни, 22, Пиннок, 49

Ноттингем Форест – Вулверхэмптон – 1:1

Голы: Джонсон, 38 – Поденсе, 85

Кристал Пэлас – Лестер Сити – 2:1

Голы: Иверсен, 59 (автогол), Матета, 90+5 – Перрейра, 56

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Забарный впервые попал в заявку на матч АПЛ. Правда, его конкуренты не получили травм и не нарвались на красную карточку, поэтому Илья так и остался на вип-местах у поля (то есть на скамейке).

И снова отсутствие украинца в старте сыграло против Борнмута – в домашней игре против Фулхэма команда пропустила уже на 16-й минуте. Гол Перрейры оставался единственным в первом тайме.

Впрочем, после перерыва Борнмут ожил. На 53-й минуте Тавернье, который только-только вышел на замену, эффектным дальним ударом закрутил мяч в левую девятку. На 79-й же Соланке вообще вывел "вишенок" вперёд. Шокированные лондонцы так и не отыгрались, поэтому финальный свисток зафиксировал победу хозяев. Партнёры Забарного отрываются от зоны вылета на два очка.

Экс-тренер Шахтера – Роберто Де Дзерби – пережил гамму эмоций в домашней битве против Брентфорда. Гости открыли счет уже на 11-й минуте усилиями Янссона, которому удался классный удар головой, однако Брайтон ответил на 21-й шикарным голом Митомы. Каору принял не менее эффектный пас от голкипера в свободную зону, вышел один на один с голкипером и перебросил его. 1:1!

Всего через минуту Тоуни восстановил преимущество Брентфорда, но на 28-й "чайки" снова отыгрались усилиями Уэлбека – он замкнул навес Марча на дальнюю штангу. 2:2!

Именно с этими цифрами на табло команды отправились в раздевалку. Уже через три минуты после старта второго тайма "шмели" заработали стандарт, а Пиннок замкнул подачу с него. 2:3. Кстати, это был уже второй ассист для Мбемо.

Брайтон, однако, был активнее. За это прилетела награда в конце встречи, когда вмешательство VAR заметило игру рукой в штрафной Брентфорда. Арбитр назначил пенальти, а Макаллистер вставил окончательный счёт – 3:3!

Рой Ходжсон вернулся на тренерскую скамью Кристал Пэлас и сразу же показал готовность разваливать АПЛ. Даже в 75 лет. Первый тайм домашки против Лестера шокировал статистикой ударов – 20:0 в пользу "орлов". За последние 8 лет в чемпионате Англии такого еще не было.

Впрочем, остроты несколько не хватало (суммарно потянуло всего на 1,05 xG), за что прилетело наказание. На 56-й минуте Перрейра, вышедший на замену после перерыва, принял пас на линию штрафной и мощно выстрелил под перекладину – 0:1!

"Лисы" вышли вперед, однако всего через три минуты счёт сравнялся. Эзе со штрафного попал в перекладину, а мяч рикошетом от спины голкипера залетел в ворота. 1:1.

Тем не менее, во втором тайме Лестер провел всего три удара против 11-ти у лондонцев. Подопечные Брендана Роджерса почти удержали ничью, однако на 90+5-й минуте сработали замены Роя Ходжсона – свежий Матета забил с передачи не менее свежего Айю. 2:1! Кристал Пэлас 12-матчевую безвыигрышную серию!

Ноттингем не смог прервать 6-матчевую безвыигрышную серию. Для этого необходимо было одолеть Вулверхэмптон в родных стенах. Хозяева начали неплохо, вырвавшись вперед на 38-й минуте усилиями Бреннана Джонсона – он получил диагональ и с острого угла прошил Са. 1:0!

Этот счет держался до последних минут. Такой ход матча был заслуженным, ведь Ноттингем нанес вдвое больше ударов и имел вдвое выше показатель ожидаемых голов. Тем не менее, на 85-й минуте гости восстановили статус-кво вследствие подачи со стандарта и точного выстрела Поденсе с левого края штрафной. 1:1! Это был окончательный счет.

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