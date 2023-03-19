Кубок Англии: большой вызов для Де Дзерби, потенциальный финал Манчестеров – результаты жеребьевки 1/2
Главному тренеру Брайтона Роберто Де Дзерби достался в соперники один из лидеров АПЛ. Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии 2022/23.
Благодаря своим безупречным выступлениям Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Шеффилд и Брайтон получили путевки в полуфинал Кубка Англии. Жеребьевка следующего раунда прошла сегодня, 19 марта. Команда Роберто Де Дзерби сыграет против МЮ, а подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с Шеффилд Юнайтед.
Два удаления, дубль Фернандеша – Манчестер Юнайтед в тяжелом матче одержал победу в четвертьфинале Кубка Англии
Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Англии 2022/23:
Брайтон – Манчестер Юнайтед
Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед
Напомним, что оба матча запланированы на 22 апреля. Финал турнира пройдет на Уэмбли 3 июня.
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