Главному тренеру Брайтона Роберто Де Дзерби достался в соперники один из лидеров АПЛ. Стали известны полуфинальные пары Кубка Англии 2022/23.

Благодаря своим безупречным выступлениям Манчестер Юнайтед, Манчестер Сити, Шеффилд и Брайтон получили путевки в полуфинал Кубка Англии. Жеребьевка следующего раунда прошла сегодня, 19 марта. Команда Роберто Де Дзерби сыграет против МЮ, а подопечные Хосепа Гвардиолы встретятся с Шеффилд Юнайтед.

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Результаты жеребьевки полуфиналов Кубка Англии 2022/23:

Брайтон – Манчестер Юнайтед

Манчестер Сити – Шеффилд Юнайтед

Напомним, что оба матча запланированы на 22 апреля. Финал турнира пройдет на Уэмбли 3 июня.

The draw for the #EmiratesFACup semi-finals has been made



Who will be victorious at Wembley? — Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) March 19, 2023

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