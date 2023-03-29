Дебют Диалло не удался: Сенегал U-23 умудрился не пробиться на КАН после уверенной победы
29 марта 2023 - Читати українською
Сборная Сенегала U-23 не смогла добыть путевку на Кубок африканских наций, проиграв Мали в ответном матче плей-офф отбора.
Диалло впервые был вызван в расположение сборной Сенегала U-23, которая должна была провести ответный матч против Мали за право попасть на Кубок африканских наций.
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Первая игра завершилась победой сенегальцев со счетом 3:1, поэтому команда динамовца имела очень хорошие шансы получить путевку. Впрочем, все завершилось фиаско – разгромным поражением со счетом 0:3.
Сам Диалло дебютировал, да еще и вышел в стартовом составе, однако не совершил результативных действий.
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