Полузащитник сборной Украины Артем Бондаренко рассказал об ожиданиях от поединка отбора на Евро-2024 против Англии на Уэмбли.

"Впервые тренируюсь на Уэмбли. Стадион замечательный, поле также. Все условия для того, чтобы показывать хорошую игру. Конечно, перед каждым матчем есть приятное волнение. С началом игры оно, надеюсь, уйдет. Это нормально, когда присутствует волнение, потому что ради этого ты играешь.

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Вся подготовка была на самом высоком уровне. Завтра будет итог нашей недели. Будем работать. Надеюсь, что будет хорошая игра. Англия – очень мощная, мастеровитая команда. Все мы знаем, что собой представляет Англия. Это топ-команда, против которой будет очень тяжело. Нужно отдать все силы и провести лучшую игру.

Против таких команд первые 15-20 минут всегда ожидаются очень тяжелыми. Думаю, завтра тоже так будет. Но мы, конечно, готовы морально и физически", – поделился Бондаренко в комментарии YouTube-каналу УАФ.

Заметим, что Артем еще не выступал в составе сборной Украины в официальных матчах – лишь в спарринге с Брентфордом Б. Игрок Шахтера может получить свой шанс уже сегодня в 19:00, когда Украина сойдется с Англией в матче отбора к Евро-2024.

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