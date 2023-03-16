Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам определился с игроками, которые сыграют в отборочных матчах на Евро-2024.

Французы 24 марта стартуют в отборе на чемпионат Европы-2024. В первом туре "синие" сыграют против сборной Нидерландов на Стад де Франс, а 26 марта подопечных Дешама ждет выезд в Дублин к ирландцам. На эти поединки было вызвано 23 игрока. Об этом официально сообщил твиттер команды.

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Вратари: Ареоля, Меньян, Самба.

Защитники: Камавинга, Уэсли Фофана, Тео Эрнандес, Конате, Кунде, Павар, Салиба, Упамекано.

Полузащитники: Юсуф Фофана, Рабьо, Чуамени, Кефрен Тюрам, Верету.

Нападающие: Коман, Диаби, Жиру, Гризманн, Коло Муани, Мбаппе, Маркус Тюрам.

Следует отметить, что впервые вызов от Дешама получили Брис Самба, голкипер Ланса, Кефрен Тюрам, сын легендарного защитника французов, выступающего за Ниццу, а также Уэсли Фофана. Примечательно, что Эдуардо Камавинга находится в списке среди защитников. Наставник "синих" во время чемпионата мира вынужден был выпускать игрока Реала на позицию левого латераля. Дешам продолжит этот эксперимент.

Напомним, в группу В попали Франция, Ирландия, Нидерланды, Греция, Гибралтар. В финальную часть Евро-2024 выйдут команды, которые займут первое и второе места. Обладатели еще трех путевок определятся после стыковых матчей Лиги наций, которые состоятся 21 и 26 марта 2024 года.

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La liste de ?????? ????????? pour le début des qualifications à l'Euro 2024, avec 3 nouveaux visages ?#FiersdetreBleus pic.twitter.com/Cq9gq9F011 — Equipe de France (@equipedefrance) March 16, 2023

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