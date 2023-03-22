"Килиан Мбаппе – новый капитан сборной Франции. Антуан Гризманн – вице-капитан. Килиан отвечает всем требованиям, чтобы нести эту ответственность. Он является ключевым игроком как на поле, так и внутри команды.

В сборной Франции назревает новый скандал – Гризманн может уйти из команды через Мбаппе

Мбаппе поставил все галочки, чтобы в какой-то момент стать им. Вполне естественно и логично, что Килиан стал капитаном, особенно с точки зрения того, что он этого тоже хочет. У него уже был такой опыт. Вопрос не в том, не слишком ли велика ответственность, а в том, есть ли у вас достаточно широкие плечи, чтобы взяться за это, но мы с ним не волнуемся по этому поводу.

Он знал, что имел возможность быть капитаном. Я говорил с ним, но, несмотря ни на что, отдать повязку Килиану – не значит отобрать ее у Антуана. У Гризманна еще есть что-то дополнительное, он всегда был очень важным игроком, я всегда доверял ему в гораздо более сложные для него периоды. Антуан с тем, что он делает на поле, является ключевой опорой в смысле того, что он двигатель нашей команды. Он был им и останется в дальнейшем", – цитирует Дешама RMC Sport.

Французская пресса сообщает, что такое решение главного тренера заставило задуматься представителя Атлетико по поводу будущего в сборной. Мартовские матчи могут стать для него последними в футболке Франции.

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