"Как их выгнать отсюда (верующих УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры – прим.) Кто скажет, как их выгнать? Какая демократия, о чем вы? Здесь не может быть демократии. Это национальная безопасность. Армия, язык, вера! Когда это все поймут?

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90% людей старые, но есть и молодые... Я вообще с этого в шоке! Что они слушают, что они смотрят, чтобы молоть такую чушь – я просто не понимаю! Им этот бл**ь патриарх Кирилл говорит: "Святая война, вперед, молодцы, убивайте".

Я из Мариуполя, у меня очень много убили друзей, знакомых, у меня ничего не осталось. Эти солдаты произносят эти молитвы на этом языке, их патриарх ведет на эту "святую" войну, они сейчас поют за него, какой он классный. Что это? Как это? Как это может происходить? Что им там впаривают?" – заявила Ирина в комментарии "5 Канала".

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