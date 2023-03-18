Только недавно футболист стал обладателем Кубка африканских наций в составе сборной U-20. Теперь же пошел на повышение.

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Как информирует пресс-служба Федерации футбола Сенегала, 20-летнего динамовца и еще 24 игрока вызвали в сборную U-23. Команде следует преодолеть финальный раунд квалификации на Кубок африканских наций.

Соперником "львов теранги" будут сверстники из Мали, дуэль будет состоять из двух поединков – 22 и 28 марта дома и на выезде соответственно.

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