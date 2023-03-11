КАН U-20, финал

Сенегал U-20 – Гамбия U-20 – 2:0

Голы: Файе, 6, Камара, 56

Решающий поединок для команды, капитаном которой является Самба Диалло, получился не слишком сложным. Голкипер Гамбии сделал все возможное, чтобы трофей достался Сенегалу. Дамфа дважды плохо сыграл на выходе, что привело к двум голам в начале каждого из таймов.

Динамо потеряло, а Шахтер – нашел

Этого хватило. Диалло вернется в Динамо в статусе чемпиона Африки U-20. Кстати, все индивидуальные награды достались партнерам Самбы. Лучшим игроком турнира стал Ламин Камара, бомбардирскую гонку выиграл Пап Диоп, а обладателем "золотой перчатки" стал Лэндинг Баджи. К слову, Диалло на КАН U-20 забил один гол – в сверхсложном четвертьфинале против Бенина (1:0).