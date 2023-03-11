Диалло выиграл молодежный Кубок Африки – динамовец как капитан поднял трофей, партнеры забрали другие награды
Завершился Кубок африканских наций U-20. Победу одержали сенегальцы.
КАН U-20, финал
Сенегал U-20 – Гамбия U-20 – 2:0
Голы: Файе, 6, Камара, 56
Решающий поединок для команды, капитаном которой является Самба Диалло, получился не слишком сложным. Голкипер Гамбии сделал все возможное, чтобы трофей достался Сенегалу. Дамфа дважды плохо сыграл на выходе, что привело к двум голам в начале каждого из таймов.
Динамо потеряло, а Шахтер – нашел
Этого хватило. Диалло вернется в Динамо в статусе чемпиона Африки U-20. Кстати, все индивидуальные награды достались партнерам Самбы. Лучшим игроком турнира стал Ламин Камара, бомбардирскую гонку выиграл Пап Диоп, а обладателем "золотой перчатки" стал Лэндинг Баджи. К слову, Диалло на КАН U-20 забил один гол – в сверхсложном четвертьфинале против Бенина (1:0).