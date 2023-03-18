Для Динамо этот сезон в принципе тяжелый, однако старт весенней части оказался просто катастрофическим. Киевляне почти без шансов проиграли Ингульцу дома, а победа над СК Днепр-1 произошла при ужасном футболе. В обоих матчах "бело-синие" создали мизерное количество голевых моментов, а также продемонстрировали значительные проблемы с продвижением мяча. По общему впечатлению игра подопечных Мирчи Луческу выглядит не лучше игры Металлиста или Львова, которые борются за выживание.

Луческу: Наступает момент, когда я должен сказать, что это конец

Структурная разобранность изрядно тревожит болельщиков Динамо, ведь команда снова скатилась на четвертую позицию – а сегодня надо играть против Зари. Луганчане набрали очень приличную форму. Летом киевляне потерпели от них болезненное поражение, хотя в составе были и Шапаренко, и Забарный, и Кендзера, и Буяльский (а вот сейчас он дисквалифицирован).

Тактические проблемы Мирчи Луческу приходится компенсировать упрощением. В частности, в поединке с СК Днепр-1 "бело-синие" отказались от розыгрышей в центре и откатились назад в оборону после забитого гола, отдав мяч сопернику. В этом аспекте Динамо сыграло лучше, чем с Ингульцом – 19-летний Дячук начисто выключил Довбика, а Кабаев отчаянно помогал в борьбе.

Отчасти проблемы киевлян связаны и с сознательной перестройкой команды. Зимой клуб продал основных лидеров и существенно расчистил состав, предоставив шанс молодым футболистам или резервистам. Это делает гранда уязвимым, ведь всегда есть риск индивидуальных ошибок – особенно данная особенность заметна по Караваеву, вынужденному работать справа, и по нестабильным центрбекам.

Словом, Динамо сегодня будет непросто. Некоторые даже считают, что Заря – фаворит. Слишком уж убедительно выглядели луганчане в первых турах. Сначала они вырвали победу над Ворсклой, забив три гола после двух пропущенных, а затем "черно-белые" уверенно разбили Львов (3:1).

Кроме хороших результатов, стоит отметить и ощутимый прогресс Бражко, Русина и Булецы. Владимир качественно ведет игру через пас, Сергей прекрасно работает в роли "десятки", а Назарий успешно открывается под забросы и обыгрывает на дриблинге. В активе этой тройки – пять из шести голов в стартовых двух турах.

Летом они тоже выглядели круто, став архитекторами разгрома Динамо, поэтому сегодня существует большое подозрение на бан этих футболистов. Они арендованы у киевского клуба. Хотя, возможно, все ограничится только одним-двумя запретами.

Несмотря на такие успехи, Заря имеет ряд очень серьезных уязвимостей. Главная из них – желание раскрывать игру в обе стороны. Луганчане имеют довольно низкую точность пасов для позиционного футбола, поэтому приходится вытягивать соперника на себя и быстро контратаковать. Если Бражко и Булеца остаются без давления, то это работает, однако без их передач футбол "черно-белых" может быстро развалиться.

При этом команда сознательно идет на увеличение рисков у собственных ворот, позволяя оппоненту проводить по 10+ ударов.

Ещё одной уязвимостью Зари является зона Батагова – одного из лучших центрбеков по продвижениям мяча через пас, но одного из худших в плане обороны (Арсений является лидером по привозам). Под давлением он быстро теряется.

А у Динамо прессинг довольно интенсивный (8,14 PPDA). Именно прессинг принес киевлянам гол в ворота СК Днепр-1. Сейчас история может повториться – можно не сомневаться, что подопечные Мирчи Луческу попытаются атаковать именно на зону Батагова.

В том же поединке с СК Днепр-1 киевляне доказали, что даже при самых неблагоприятных условиях они остаются опасным коллективом, который недопустимо списывать до стартового свистка. Динамо может быть в любой форме, но Заре все равно будет непросто. Между тем, значение у этого поединка огромное.

Команда Патрика ван Леувена держится третьей и опережает Динамо на одно очко. А СК Днепр-1 тоже держится недалеко – киевлянам не хватает до "спортклубовцев" всего трех зачетных баллов. Словом, результат встречи будет иметь существенное влияние на борьбу за медали и попадание в ЛЧ.

Кадровая ситуация

Динамо подходит к встрече с бешеными проблемами с составом. В лазарете остаются Бойко, Бущан, Леднев и Шапаренко, а Супряга недоступен после ДТП. При таком раскладе дисквалификация Буяльского выглядит просто катастрофической – Виталий является ключевым футболистом в системе дистрибуции "бело-синих".

Кроме того, есть вопросы по позиции правого фулбека – Караваев там выглядит просто ужасно, а Тымчик еще не готов. Правда, Александр против своей бывшей команды не сыграет из-за перебора желтых. Возможно, дадут шанс даже Малышу, ведь его наигрывали в данной роли на сборах.

Неизвестно, дадут ли арендованным у Динамо футболистам Зари право сыграть в матче. Их потеря де-факто вынесла бы приговор луганчанам еще до стартового свистка. Тем более, что у Патрика ван Леувена и так много проблем с составом – в лазарете остаются Мацапура, Шахов, Кирюханцев и Данченко. Последний был лидером "черно-белых" по ожидаемым ассистам в первом круге УПЛ.

Ориентировочные составы на матч Динамо – Заря

Динамо: Нещерет – Малыш, Попов, Дячук, Дубинчак – Сидорчук, Шепелев – Бенито, Лонвейк, Кабаев – Ванат

Заря (с арендованными): Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Бражко – Русин, Мишнев, Булеца, Антюх – Герреро

Заря (без арендованных): Сапутин – Бутко, Имереков, Батагов, Вантух – Хахлев, Дрышлюк – Чурко, Мишнев, Хлань – Герреро

Прогноз "Футбол 24" – 1:1

Учитывая отсутствие Буяльского, от Динамо можно ожидать довольно тяжелый для просмотра футбол. Комбинационная работа в центре поля без него завершится еще большим выносом, чем в матче с Ингульцом – никто в составе киевлян не открывается и не пасует настолько качественно в ограниченном пространстве и под давлением.

Для "бело-синих" вполне рабочей схемой стал бы интенсивный прессинг на Батагова в первой фазе атак Зари, а при продвижении луганчан дальше логично было бы откатиться в низкий блок, как с СК Днепр-1. Мяч также лучше отдать сопернику – при точности пасов в 81% и без пространства на последней трети луганчане сами себя закопают. Если, конечно же, Заря захочет владеть мячом и побеждать (что далеко не факт).

Учитывая эти факторы, большое количество голов мы вряд ли увидим. Судьба встречи будет зависеть от того, как соперники будут работать в микродуэлях и реализовывать свои 2-3 момента. Все решат индивидуальные качества и решения футболистов – а прямо сейчас Динамо и Заря равны в данном аспекте. Именно поэтому ничья кажется вполне вероятным итогом поединка.

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