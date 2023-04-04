Блогер Виктор Вацко в последнем выпуске авторского проекта On Air на YouTube рассказал, что Динамо и Шахтер хотят видеть в своих рядах полузащитника Руха Марка Сапугу. Также он прокомментировал позицию по трансферам молодых игроков почетного президента команды.

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По словам комментатора, Григорий Козловский не намерен продавать своих игроков до конца следующего сезона. Он хочет уделять им как можно больше игрового времени, чтобы те прогрессировали и росли в цене.

Сапуга в этом сезоне провел во всех турнирах 19 матчей, на его счету гол и две передачи. Напомним, что Рух находится на 15 месте в УПЛ, имея в активе 17 очков.

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