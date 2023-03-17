Динамо или Кривбасс: за кого болеют Зеленский, Усик и 2 Папы Римских
17 марта 21:19 - Читати українською
Звездные фигуры часто связаны с футболом. А некоторые из них являются пылкими фанатами отдельных клубов, из-за чего входят в историю.
Знали ли вы, за кого болеет Владимир Зеленский и Александр Усик? А 2 Папы Римских? Может, слышали, какому клубу отдал свое сердце Элтон Джон? Если нет, как раз время смотреть познавательное видео на YouTube-канале Футбол 24.
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