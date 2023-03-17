Звездные фигуры часто связаны с футболом. А некоторые из них являются пылкими фанатами отдельных клубов, из-за чего входят в историю.

Знали ли вы, за кого болеет Владимир Зеленский и Александр Усик? А 2 Папы Римских? Может, слышали, какому клубу отдал свое сердце Элтон Джон? Если нет, как раз время смотреть познавательное видео на YouTube-канале Футбол 24.

Джеймс Бонд разгневал фанов выбором команды, а Джон Сноу на перепутье – за кого болеют звезды кино