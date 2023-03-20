Динамо может досрочно вернуть своего хавбека из Зари
Киевский клуб, пытаясь спасти сезон, продолжает хаотично искать усиление.
Полузащитник Динамо Владимир Бражко, который ныне выступает на правах аренды за Зарю, может досрочно вернуться в киевский клуб, сообщает "ТаТоТаке".
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По информации Михаила Спиваковского, это произойдет не сейчас, а ближе к концу сезона, если президенты клубов смогут договориться.
К слову, аренда Бражка рассчитана до лета 2024 года. В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за луганчан 18 матчей, в которых забил 4 гола.
Напомним, Динамо в последнем туре уступило Заре со счетом 0:1 и идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 33 очка. У луганчан на четыре пункта больше.
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