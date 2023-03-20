Полузащитник Динамо Владимир Бражко, который ныне выступает на правах аренды за Зарю, может досрочно вернуться в киевский клуб, сообщает "ТаТоТаке".

Президент Зари пообещал команде хорошие премиальные за победу над Динамо, – источник

По информации Михаила Спиваковского, это произойдет не сейчас, а ближе к концу сезона, если президенты клубов смогут договориться.

К слову, аренда Бражка рассчитана до лета 2024 года. В текущем сезоне 21-летний хавбек провел за луганчан 18 матчей, в которых забил 4 гола.

Напомним, Динамо в последнем туре уступило Заре со счетом 0:1 и идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 33 очка. У луганчан на четыре пункта больше.

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