"Луческу сказал, что готов к отставке, но команду надо перестраивать, они потеряли кучу игроков. Очень странное оправдание, как будто все его соперники не теряли игроков вообще, а он такой бедный и несчастный. И Динамо еще слабо потеряло по сравнению с тем же Шахтером.

Президент Зари пообещал команде хорошие премиальные за победу над Динамо, – источник

Но ситуация действительно парадоксальная, потому что его, с одной стороны, уже поздно увольнять, с другой – никаких предпосылок для прогресса нет, это такой замкнутый круг. Мне кажется, что Луческу уже не надо увольнять, потому что может быть еще хуже. Уже надо этот сезон с ним добить.

Я не говорю совсем оставить Луческу, а считаю, что надо менять тренера уже в межсезонье. Потому что он по крайней мере хотя бы, возможно, держит команду в каком-то страхе. Я имею в виду, что нет ничего другого, нет других ингредиентов у этого теста, но благодаря его авторитету и жесткости оно хотя бы как-то держится вместе. Если сейчас сменить тренера, то все это может просто развалиться", – сказал Болотников в эфире KDK.

Напомним, Динамо после 18-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на четвертой строчке, набрав 33 очка.

Заря переиграла Динамо в матче УПЛ – арендованные киевляне затерзали, кошмар команды Луческу без лидера и контраст замен