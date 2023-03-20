Динамо оказалось в топ-10 клубов, которые больше всего отдают игроков в аренду – доминация АПЛ и неожиданный лидер
Международный центр спортивных исследований (CIES) обнародовал анализ арендных соглашений в футболе.
За основу была взята информация из 75 лиг мира. Больше всего игроков отдает в аренду лондонский Арсенал – 25 игроков, сообщает Football-observatory.
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Вторая строчка досталась экс-клубу Малиновского – Аталанте (24 игрока), третье место разделили аж три клуба - Интер, Тальерес и Брайтон (по 21 футболисту). Четвертое место делят между собой Динамо, Ювентус и Манчестер Сити - по 20 игроков.
Также в топ-10 оказались еще два представителя АПЛ – Челси (19) и Вулверхэмптон (18).
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