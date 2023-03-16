Сенегальский полузащитник Динамо Самба Диалло мог покинуть киевлян в зимнее трансферное окно, сообщает Telegram-канал Динамо Киев Inside.

Диалло выиграл молодежный Кубок Африки – динамовец как капитан поднял трофей, партнеры забрали другие награды

По информации источника, неназванный бельгийский клуб хотел приобрести игрока за 8 миллионов евро, однако Динамо ответило отказом.

К слову, 20-летний футболист недавно стал победителем молодежного Кубка Африки, одолев в финале сборную Гамбии. Завоевание престижного трофея повысит трансферную стоимость капитана сборной Сенегала U-20. Ожидается, что Диалло может появиться в основе Динамо уже в ближайших матчах – футболист станет дополнительной опцией для Мирчи Луческу и может значительно увеличить свою трансферную стоимость.

Напомним, Диалло подписал контракт с Динамо летом 2021 года и был одним из лидеров бомбардирской гонки как Юношеской лиги УЕФА прошлого сезона (5 голов в 8-ми матчах), так и юношеского первенства Украины (13 голов в 15-ти матчах). Соглашение сенегальца с киевлянами действует до 2026 года.

Динамо загубило, а Шахтар – знайшов