Защитник Владимир Костевич уже завершил сотрудничество с Динамо и нашел новый клуб.

Польской Варта на своем официальном сайте сообщила, что Владимир Костевич стал полноценным игроком клуба, параллельно разорвав соглашение с Динамо в феврале этого года.

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Контракт Костевича с Вартой рассчитан до лета 2023 года с опцией продления еще на сезон.

Добавим, что Владимир стал игроком Динамо в 2020 году, но так и не дебютировал за киевлян. В конце 2021 года Костевич перебрался в Рух на правах аренды, но уже 31 декабря вернулся в "бело-синих".

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