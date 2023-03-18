Динамо позволило Заре заявить одного арендованного игрока на нынешнюю дуэль, – Бурбас
18 марта 11:30 - Читати українською
Известный инсайдер Игорь Бурбас опроверг свое вчерашнее заявление о том, что луганчане не смогут использовать футболистов киевлян в очном поединке.
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83’ Эдуардо Герреро
"Динамо в игре против себя позволяет участвовать одному Бражко. Остальным двум арендованным в Зарю – нельзя.
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Именно поэтому у Булецы в эти минуты индивидуальная тренировка. А Бурда и так долечивает простуду", – написал Бурбас в своем Telegram-канале.
Напомним, поединок между Динамо и Зарей состоится уже сегодня, 18 марта. Начало встречи в 14:00. Перед очной дуэлью луганчане в турнирной таблице УПЛ идут третьими, имея в своем активе 34 очка, киевляне с 33 пунктами – четвертые.
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